В ходе СВО погиб доброволец из Пермского края Александр Караваев Похороны военнослужащего состоятся 10 октября Поделиться Твитнуть

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В ходе СВО на Украине погиб 43-летний житель Карагайского округа Пермского края Александр Караваев. Он был убит пулей снайпера, уточнили в местной администрации.

За плечами Караваева была чеченская война 2000-2001 годов, он воевал под Моздоком в мотострелковых войсках, был награждён медалью. В 2022 году Александр добровольцем ушёл на СВО. Был награждён медалями «За Отвагу», «За воинскую доблесть» I и II степени, медалью Жукова.

«Родные отмечают, что Александр — замечательный семьянин, заботливый муж и отец. Вместе с женой воспитывал троих детей, которые очень любили и уважали отца, и Александр их любил, много времени проводил с ними. Мы всегда будем помнить Александра Николаевича, будем гордиться нашим Героем-земляком!» — говорится в сообщении властей.

Прощание с Александром Караваевым пройдёт в с. Юрич 10 октября в 13.30.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб боец штурмового отряда из Березников Александр Назаров.

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