В Березниках похоронили погибшего в ходе СВО Александра Назарова Поделиться Твитнуть

Александр Назаров

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В понедельник, 9 октября, в Пермском крае похоронили погибшего в ходе специальной военной операции березниковца Александра Назарова. Он был бойцом штурмового подразделения. Гражданская панихида состоялась в Культурно-деловом центре города.

Администрация Березников выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Андреевича.

«Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка близких и всех березниковцев поможет вам прожить тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в информации властей.

Ранее сообщалось ,что в ходе спецоперации на Украине погибли два брата из Барды Дамир и Рафаэль Мазитовы. Дамиру было 40 лет, Рафаэлю на днях исполнилось 36 лет. Оба были женаты, имели детей.

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