Максим Артамонов На Украине погибли два военнослужащих из Прикамья Они были братьями Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

В ходе спецоперации на Украине убили двух братьев из Барды — Дамир и Рафаэль Мазитовы. Об этом сообщается на официальной странице Бардымского муниципального округа в соцсети ВКонтакте.

«Оба проживали в селе Барда, женаты, есть дети. Они вместе приняли решение отправиться на передовую. Дамиру было 40 лет, Рафаэлю на днях исполнилось 36 лет», — рассказали в местной администрации.

Как и при каких обстоятельствах они погибли, власти не уточняют.

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