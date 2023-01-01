Максим Артамонов
На Украине погибли два военнослужащих из Прикамья
Они были братьями
В ходе спецоперации на Украине убили двух братьев из Барды — Дамир и Рафаэль Мазитовы. Об этом сообщается на официальной странице Бардымского муниципального округа в соцсети ВКонтакте.
«Оба проживали в селе Барда, женаты, есть дети. Они вместе приняли решение отправиться на передовую. Дамиру было 40 лет, Рафаэлю на днях исполнилось 36 лет», — рассказали в местной администрации.
Как и при каких обстоятельствах они погибли, власти не уточняют.
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