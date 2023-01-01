Максим Артамонов В Полазне уссурийский полиграф может уничтожить пихтовый лес Жук-вредитель поселился в Пермском крае в прошлом году Поделиться Твитнуть

На территории ООПТ «Лунежские горы» специалисты из Новосибирска провели исследования деревьев и пришли к выводу, что пихтовый лес в популярном туристическом месте в Полазне может исчезнуть через 2-3 года. Об этом сообщается на официальной странице центра активного отдыха «Полазна».

Чтобы не допустить уничтожения зелёных насаждений, нужно срочно провести ряд мер по уничтожению паразита, говорят специалисты.

В конце сентября по результатам мониторинга лесных насаждений Прикамья было решено дополнительно ввести фитосанитарный режим на территории Пермского муниципального округа Лобановского территориального управления. Площадь нового участка, попадающего под карантин, составляет порядка 1,3 тыс. га.

Общая площадь карантинных зон по уссурийскому полиграфу в Пермском крае сейчас расширена до 14,1 тыс. га.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что повреждённые короедом зелёные насаждения расположены на территории 11 муниципалитетов Пермского края.

Уссурийский полиграф атакует здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. Сначала вредитель заселяет ослабленные деревья и размножается в них, а потом постепенно переходит на здоровые.

Впервые уссурийский полиграф был обнаружен в 2008 году в Сибири. Сейчас он замечен в Иркутской, Кемеровской и Томской областях, Алтайском крае. На территории Удмуртской Республики вредитель появился в 2019-м, а в Прикамье столкнулись с этой проблемой в прошлом году.

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