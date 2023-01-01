В Пермском крае увеличена площадь карантинных зон по уссурийскому полиграфу Фитосанитарный режим введён на территории села Лобаново Поделиться Твитнуть

Общая площадь карантинных зон по уссурийскому полиграфу в Пермском крае расширена до 14,1 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, в сентябре по результатам мониторинга лесных насаждений Прикамья было решено дополнительно ввести фитосанитарный режим на территории Пермского муниципального округа Лобановского территориального управления. Площадь нового участка, попадающего под карантин, составляет порядка 1,3 тыс. га.

В Россельхознадзоре напомнили, что уссурийский полиграф атакует здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. Сначала вредитель заселяет ослабленные деревья и размножается в них, а потом постепенно переходит на здоровые.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что повреждённые короедом зелёные насаждения расположены на территории 11 муниципалитетов Пермского края.

Впервые уссурийский полиграф был обнаружен в 2008 году в Сибири. Сейчас он замечен в Иркутской, Кемеровской и Томской областях, Алтайском крае. На территории Удмуртской Республики вредитель появился в 2019-м, а в Прикамье столкнулись с этой проблемой в прошлом году.

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