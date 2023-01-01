Погибший на СВО житель Осы завещал боевые выплаты детскому дому-интернату На эти деньги построили детскую площадку Поделиться Твитнуть

В доме-интернате «Солнечный» в Осе Пермского края состоялось открытие детской площадки. Деньги на её строительство завещал участник СВО Алексей Голдобин. Об этом сообщил telegram-канал «Компрос».

Весной этого года, будучи в отпуске, Алексей пришёл в интернат и сказал, что в случае своей гибели хотел бы отдать все боевые выплаты детям.

«Сотрудники пожелали ему скорейшего возвращения живым и невредимым. Но он погиб под Артёмовском. Родные Алексея Голдобина исполнили его волю», — пишет издание.

«Хотим сказать большое детское спасибо всем причастным к строительству площадки, родным и близким Алексея. Мы все будем помнить героя и чтить его память!», — заявили в интернате.

Напомним, Алексей Голдобин погиб на Украине 20 мая. Похоронили бойца в Осе 7 июня.

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