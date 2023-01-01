В спецоперации погиб житель Осы Алексей Голдобин Похороны военнослужащего пройдут 7 июня Поделиться Твитнуть

Алексей Голдобин / фото: vk.com/official_admosa

В ходе спецоперации 20 мая при выполнении боевой задачи погиб житель Осинского ГО Пермского края Алексей Голдобин, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования его близким.

«Алексей Александрович показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. Скорбим вместе с вами. Вечная память Герою!» — говорится в информации.

Официальная церемония прощания с Алексеем Голдобиным состоится 7 июня в 11:00 возле Осинского центра культуры и досуга (Оса, ул. Горького, 71).

Ранее сообщалось, что 7 июня похоронят и погибшего в СВО жителя Карагайского округа Прикамья Алексея Постаногова.

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