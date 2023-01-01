В спецоперации на Украине погиб житель Карагайского округа Прикамья Похороны Алексея Постаногова состоятся 7 июня Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель деревни Русскино Карагайского МО Пермского края Алексей Постаногов, об этом сообщили в окружной администрации.

Алексей участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Похороны военнослужащего состоятся 7 июня, траурный митинг начнётся в 10.00.

«Приносим соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами...», — говорится в информации.

Ранее сообщалось, что в спецоперации погибли трое жителей Верещагинского округа Прикамья.

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