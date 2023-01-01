Алёна Бронникова В мэрии подписано постановление об установке на Аллее славы в Перми новой памятной плиты Она будет посвящена Пермскому крайсовпрофу Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В администрации Перми подписано постановление об установке на Аллее Доблести и Славы новой памятной плиты. В официальном бюллетене ведомства от 6 октября сообщается, что плита появится в честь образования Пермского краевого союза организации профсоюзов (Пермский крайсовпроф).

«Установить на Аллее Доблести и Славы города Перми памятную гранитную плиту "1948 год — образован Молотовский областной совет профессиональных союзов (Пермский крайсовпроф)"», — указано в документе.

Плита появится на Исторической аллее. Расходы по изготовлению и установке объекта администрация возложила на саму организацию.

На сайте Пермского крайсовпрофа уточняется, что первая учредительная конференция областного совета профсоюзов состоялась 17-18 ноября 1948 года. Организация ведёт деятельность профессиональных союзов. Как Пермский краевой союз была зарегистрирована 1 июня 1999 года. Председателем является Михаил Иванов.

В день празднования Дня города 12 июня состоялось торжественное открытие новых памятных плит и звёзд на Аллее Славы в честь 300-летия Перми. Церемония стала началом празднования Дня города.





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