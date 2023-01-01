На Аллее Звёзд 12 июня открылись семь памятных плит Это событие положило начало празднованию Дня города Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В центре Перми 12 июня состоялось торжественное открытие новых памятных плит и звёзд в честь 300-летия города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

На Аллее доблести и славы власти увековечили имена четырёх выдающихся пермяках. Одна из плит была посвящена первому генерал-губернатору пермского наместничества Евгению Кашкину. Губернатор региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что для него большая честь открыть звезду, связанную с именем человека, который заложил развитие города на многие десятилетия вперёд. Ещё три памятных плиты были открыты в честь первого в истории Прикамья всенародно избранного губернатора Пермской области Геннадия Игумнова, профессора Пермского государственного университета, разработчика методов борьбы с танком «Тигр II» Александра Букирева и 120-летия разработчика технологии производства зарядов к реактивной системе залпового огня «Катюша» Давида Гальперина.

На Исторической аллее установили плиты в честь 100-летия открытия Дома работников просвещения и в честь 190-летия открытия Александровской больницы (сейчас — Пермская краевая клиническая больница). На Аллее Труда появилась плита в честь 125-летия создания губернской бактериологической лаборатории.

На прошлой неделе администрация Перми анонсировала установку памятных знаков в честь знаменитых жителей Перми и знаковых событий. Церемония стала началом празднования Дня города.





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