Алёна Бронникова Улице в Мотовилихе официально присвоили имя погибшего на СВО десантника Вячеслав Гачегов был выпускником Пермского кадетского корпуса Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Мотовилихинском районе Перми улице дали название в честь погибшего в 2022 году на СВО выпускника Пермского кадетского корпуса им. Суворова. Соответствующее постановление мэрии было подписано и.о. главы города Ольгой Андриановой 29 сентября 2023 года и опубликовано в официальном бюллетене 6 октября.

В адресный реестр города улица войдёт под наименованием «Старшего лейтенанта Гачегова». Согласно документу, находится она в квартале между улицами Калгановская, Тагильская и Кузнецкая.

Предложение о присвоении улице имени погибшего пермяка поступило в июле на рассмотрение городского совета по топонимике. После обучения в Перми Вячеслав Гачегов окончил также Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, стал командиром десантной роты. Участвуя в спецоперации, получил ранение, был госпитализирован, а затем вернулся к личному составу взвода. Погиб в ходе боёв 6 августа 2022 года. Ему досрочно было присвоено воинское звание гвардии капитан. Награждён Орденом мужества.





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