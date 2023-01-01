Максим Артамонов На создание военно-патриотического лагеря под Пермью выделят более 2 млрд рублей Он будет находиться в деревне Гамы под Усть-Качкой Поделиться Твитнуть

ТАСС

В краевом бюджете предусмотрено выделение 2,07 млрд руб. на создание военно-патриотического центра в деревне Гамы, которая расположена недалеко от Усть-Качки. Эти данные содержатся в актуализированной региональной адресной инвестиционной программе.

Лагерь планируется построить к 2027 году. Управлять им будет ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

«Авангарду» уже передана территория бывшего детского лагеря «Орлёнок», на базе которого планируется возвести патриотический центр.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что на базе детского лагеря «Орлёнок» в деревне Гамы Пермского округа (бывший лагерь «ОДК-СТАР») планируется разместить комплекс для краевого центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Для этих целей компания передала Пермскому краю земельный участок и объекты лагеря.

Летом этого года руководитель центра «Авангард» Руслан Шамсутдинов сообщил, что на сегодняшний день сформировано отраслевое задание, подготовлена дорожная карта, включающая в себя этапы работ с указанием сроков и ответственных исполнителей.

Ранее власти уже арендовали различные детские лагеря для военно-патриотических сборов молодёжи. Но в 2022 году такая практика была признана неэффективной с точки зрения расходования средств бюджета. Было решено создать специальный стационарный патриотический центр.

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