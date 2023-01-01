В Пермском крае будет построен парк «Патриот» Он появится в центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Поделиться Твитнуть

В деревне Гамы Пермского края на базе бывшего детского лагеря «ОДК-СТАР» построят парк «Патриот». Об этом, как сообщили в пресс-службе краевого правительства, было заявлено в ходе заседания краевого координационного совета по патриотическому воспитанию граждан.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что на базе детского лагеря «Орлёнок» в д. Гамы Пермского округа (бывший лагерь «ОДК-СТАР») планируется разместить комплекс для краевого центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Для этих целей компания передала Пермскому краю земельный участок и объекты лагеря.

Как рассказал руководитель центра «Авангард» Руслан Шамсутдинов, на сегодняшний день вместе с коллегами из строительного блока сформировано отраслевое задание, подготовлена дорожная карта, включающая в себя этапы работ с указанием сроков и ответственных исполнителей.

«В дальнейшем предстоит войти в адресную инвестиционную программу. Строительство пермского «Авангарда» с расположением на его территории парка «Патриот» позволит создать уникальные площадки для подготовки граждан к военной службе, для патриотического воспитания, патриотического туризма и молодёжной политики», — подчеркнул он.

Добавим, что ранее власти арендовали различные детские лагеря для военно-патриотических сборов молодёжи. Но в 2022 году такая практика была признана неэффективной с точки зрения расходования средств бюджета. Было решено создать специальный стационарный патриотический центр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.