В Пермском крае появится центр военной подготовки молодёжи Его создадут на базе лагеря «Орлёнок» в деревне Гамы Поделиться Твитнуть

ТАСС

На базе детского лагеря «Орлёнок» в деревне Гамы Пермского округа планируется создать центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Об инициативе краевых властей было заявлено на заседании постоянной парламентской рабочей группы по патриотическому воспитанию.

Владельцем имущественного комплекса лагеря, который не используется с 2019 года, сейчас является АО «ОДК-Стар». На сегодня достигнута договорённость о передаче лагеря в краевую собственность.

Потенциал площадки признан достаточным для организации военно-патриотического центра с возможностью проведения круглосуточных сборов. Однако, как сообщил директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, требуется обновление инфраструктуры, оснащение необходимым оборудованием, а также ремонт и формирование кадрового состава.

Заместитель председателя Законодательного собрания, руководитель рабочей группы Сергей Яшкин и депутаты, присутствующие на заседании, поддержали предложения администрации.

«Сейчас мы арендуем детские лагеря для проведения сборов, что, конечно, неэффективно с точки зрения расходования средств бюджета. Центр должен стать особым видом загородного стационарного лагеря с круглосуточным пребыванием. Правительству и депутатам предстоит определиться с необходимым объёмом финансирования», - цитирует Сергея Яшкина пресс-служба Заксобрания.

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