У убитого в Перми бизнесмена Андрея Лукова был конфликт с деловым партнёром Стали известны подробности гибели предпринимателя Поделиться Твитнуть

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Очевидцы рассказали об обстоятельствах убийства 5 октября предпринимателя Андрея Лукова. Сообщается, что 59-летний бизнесмен подъехал к своему бару на ул. Первомайской в Перми на синем Porsche около 18:30. Выйдя из машины и приближаясь ко входу в кафе, он заметил идущего за ним человека в серой куртке, синих джинсах, с маской на лице. На голове убийцы был капюшон. Предприниматель почувствовал опасность и хотел убежать, но было поздно. Преступник выстрелил из пистолета «Макаров», а потом побежал в сторону железнодорожного вокзала. Об этом пишет «КП-Пермь». Не исключено также, что перед гибелью Луков узнал своего убийцу.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Луков является учредителем двух организаций — ООО «Лодочка», занимающегося розничной торговле пищевыми продуктами, и ООО «Аспект-Профит», специализирующегося на добыче нефти и попутного газа.

Как выяснил портал 59.ru, между владельцами «Аспект-Профит» был конфликт. Александр Луков и Антон Силаев пытались исключить из списка учредителей компании Руслана Шардакова, а тот настаивал на почерковедческой экспертизе и требовал признать недействительным протокол одного из собраний участников компании. Вероятно, мужчина подозревал, что его подпись в протоколе подделана.

По данным телеграм-канала Ural Mash, предприниматель Александр Луков был также владельцем рынка и сдавал участки под киоски и торговые точки. Как раз с арендаторами Луков обычно встречался в своём баре.

Также Ural Mash выяснил, что за предпринимателем числятся 55 исков и 50 неоплаченных штрафов по ИП.

По факту убийства бизнесмена СКР возбудил уголовные дела.

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