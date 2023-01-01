Алёна Бронникова Летевший из Минвод в Пермь самолёт вынужденно приземлился в Уфе Причиной стал больной пассажир на борту Поделиться Твитнуть

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Ночью 4 октября летевший в Пермь из Минеральных Вод самолёт авиакомпании «Азимут» объявил о внеплановой посадке на аэродром Уфы. По информации telegram-канала Aviaincident, посадка прошла благополучно.

«От командира воздушного судна в 02:19 получена информация о больном пассажире на борту и принятом решении о посадке на незапланированный аэродром Уфа. Сигналы срочности и бедствия не объявлял», — сообщается в публикации.

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, самолёт завершил рейс с опозданием на 42 минуты. В Пермь борт прибыл в 7:47, вместо 7:05 по расписанию.

Сегодня также стало известно о том, что в конце сентября жительница Перми не смогла улететь со своей собакой в Минеральные Воды из-за технической неисправности самолёта авиакомпании «Азимут». Она потратила 110 тыс. руб. на билеты, чтобы попасть с пересадкой в Тель-Авив на выставку собак. При посадке на борт ей сказали, что багажный отсек не отапливается, и она не может взять с собой питомца.

В связи с инцидентом «Азимут» предложил пермячке оформить возврат билетов на свои рейсы в размере 72 тыс. руб., но отказался компенсировать оставшиеся деньги за неиспользованные билеты других авиакомпаний. Женщина намерена обратиться в суд.





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