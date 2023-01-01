Максим Артамонов Пермячку не пустили в самолёт с собакой из-за технической неисправности Женщина намерена судиться с авиакомпанией Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В конце сентября 2023 года жительница Перми не смогла улететь со своей собакой из пермского аэропорта в Минеральные Воды из-за технической неисправности самолёта. Женщина планировала лететь на выставку собак в Тель-Авив с пересадкой и потратила на билеты 110 тыс. руб., но уже при посадке на борт самолёта возникли проблемы. Ей сказали, что багажный отсек не отапливается, и она не может взять с собой собаку. Об этом сообщает издание 59.ru.

Как пояснила сама пострадавшая, сначала авиакомпания «Азимут» разрешила ей взять на борт собаку, и перед полётом женщина собрала все необходимые документы. В аэропорту даже подтвердили регистрацию собаки, однако уже при посадке случилась неожиданность: багажный отсек, в котором должно было перевозиться животное, оказался неотапливаемым. Об этом пассажирке сообщила стюардесса уже на борту. Тогда женщина попросила пустить собаку в салон — на незанятые места, но ей отказали и вывели из самолёта.

В связи с инцидентом авиакомпания предложила пермячке оформить возврат билетов на свои рейсы на сумму в 72 тыс. руб., но компенсировать оставшиеся 38 тыс. руб. за неиспользованные билеты других авиакомпаний «Азимут» отказался. При этом среди билетов на пересадочные рейсы были невозвратные. Сейчас женщина намерена подавать иск в суд.

По словам председателя Национального союза прав потребителей Павла Шапкина, который прокомментировал эту ситуацию изданию, если перевозка срывается по вине перевозчика, то все расходы, в том числе косвенные, должен компенсировать он. Согласно Гражданскому кодексу, если пассажир не попал на важную встречу, утерян возможный заработок — это всё должно подлежать компенсации.

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