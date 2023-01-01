Экс-депутат пермского ЗС назвал предложение вернуть прямые выборы мэров «попыткой диверсии» Александр Григоренко также считает законопроект «дешёвым популизмом» Поделиться Твитнуть

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Бывший депутат Заксобрания Прикамья Александр Григоренко раскритиковал законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов, внесённый в парламент руководителями четырёх фракций. О своей позиции он сообщил в телеграм-канале «ПоZывной «Депутат».

«Предложение о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов без изменения всей системы межбюджетных и властных отношений — это просто дешёвый популизм, потому что в сложившейся системе межбюджетных отношений значительную часть финансов и полномочий МСУ получают от региона. И, естественно, эти финансы и полномочия регион будет контролировать, иначе ему самому не поздоровится от прокуратуры и ФСБ», — написал Григоренко.

Если же избранный от оппозиции глава вступит в конфликт с властью, то это приведёт к сокращению финансирования и, в конечном счёте, ударит по населению.

«Если вдруг произойдёт чудо и законопроект будет принят, то это приведёт к дисбалансу власти в муниципалитетах (или, проще, бардаку), что в условиях СВО не просто преступление, а гораздо хуже.... это попытка диверсии», — подытожил экс-депутат.

Напомним, руководители фракций ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты за правду», КПРФ и «Новые люди» в Заксобрании Пермского края внесли в региональный парламент законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. Объясняя свою позицию, инициаторы законопроекта сообщают, что «без выборов оказывается под вопросом легитимность руководителя, так как он не избирается населением».

Руководители фракций ссылаются на опыт 1990-х, когда пермяки «с гордостью выбирали Геннадия Игумнова и Юрия Трутнева», и сейчас, по словам депутатов, этот процесс «вспоминается совершенно положительно»: «люди до сих пор вспоминают, что эти величайшие политики стартовали с прямых выборов».

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