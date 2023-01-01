Максим Артамонов Четыре фракции парламента Прикамья выступили за возвращение прямых выборов мэров Законодательная инициатива поступила в региональное Заксобрание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководитетели фракций ЛДПР, «Справедливая Россия — патриоты — За правду», КПРФ и Новые люди в Заксобрании Пермского края внесли в региональный парламент законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. Об этом в своём telegram-канале сообщил руководитель фракции ЛДПР Олег Постников.

По его словам, отмена прямых выборов глав муниципальных образований в Пермском крае в 2014 году — «конъюнктурное решение», которое был направлено на «полный контроль над муниципалитетами», и оно было «выгодно это до сих пор только одной партии».

«Сейчас главами назначаются только угодные власти кандидаты. А представителям оппозиции путь во власть наглухо закрыт. Назначение глав в ряде муниципальных образований не привело к улучшению качества управления в Пермском крае. Считаю, жители вправе сами себе выбирать главу.», — пояснил он.

Объясняя свою позицию, инициаторы законопроекта сообщают, что «без выборов под вопросом легитимность руководителя, так как он вообще не избирается населением». Второй аргумент касается того, что «региональная власть выбирает лояльных людей, но такие люди не всегда умеют хорошо работать и не всегда подходят местным элитам». А это чревато конфликтами, «если человек будет со стороны и не сможет с ними договориться».

Руководители фракция ссылаются на опыт 1990-х годов, когда пермяки «с гордостью выбирали Геннадия Игумнова и Юрия Трутнева», и сейчас, по словам депутатов, этот процесс «вспоминается совершенно положительно»: «люди до сих пор вспоминают, что эти величайшие политики стартовали с прямых выборов».

В Пермском крае прямые выборы мэров власти отменили в 2014 году. Депутаты Заксобрания приняли законопроект, по которому главы муниципалитетов в регионе будут избираются представительными органами через процедуру конкурсного отбора.

Попытки вернуть прямые выборы глав муниципалитетов предпринимались в 2016 и в 2019 году, однако депутаты краевого парламента большинством голосов отклонили эти законодательные инициативы, сохранив принятый в 2014 году закон без изменений.

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