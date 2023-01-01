В ходе СВО погиб контрактник из Ильинского Егор Жданов

Похороны бойца пройдут 5 октября

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Егор Жданов

Егор Жданов
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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель п. Ильинский Пермского края 29-летний Егор Жданов. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации, выразив глубокие соболезнования семье и близким солдата.

Егор вырос и учился в  Ильинском, с 2012-го по 2013 год проходил военную службу по призыву.  В феврале 2023 года младший сержант Жданов заключил контракт на военную службу и отправился в зону СВО.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 5 октября по адресу: п. Ильинский, ул. Ленина, 60 (Дом культуры, вход со стороны Сбербанка). Начало в 11 часов. 

Ранее сообщалось, что при выполнении задач в районе специальной военной операции 23 сентября погиб уроженец п. Сергеевский Гайнского округа Прикамья ефрейтор Денис Беляев.

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