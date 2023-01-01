В спецоперации на Украине погиб житель Пермского края Денис Беляев Поделиться Твитнуть

Денис Беляев

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При выполнении задач в районе специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 23 сентября погиб уроженец п. Сергеевский Гайнского округа Прикамья ефрейтор Денис Беляев. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным, близким и друзьям военнослужащего.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами», — говорится в информации.

Прощальная панихида с участником СВО состоится 1 октября в 13.30 в ДК п. Сергеевский (ул. Комсомольская, 9).

Ранее сообщалось, что в ходе СВО при исполнении воинского долга погиб житель Нытвенского городского округа Пермского края сержант контрактной службы, доброволец подразделения «БАРС 13» Сергей Нецветаев.

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