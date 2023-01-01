В ходе СВО погиб доброволец из Нытвенского округа Прикамья Сергей Нецветаев Поделиться Твитнуть

Сергей Нецветаев

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб житель Нытвенского городского округа Пермского края сержант контрактной службы, доброволец подразделения «БАРС 13» Сергей Нецветаев. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«Выражаем искренние глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества. Скорбим вместе с вами...», — говорится в сообщении властей.

Прощание с военнослужащим состоится 1 октября в п. Уральский. Церемония начнётся с 10:00 в фойе местного Дворца культуры и спорта (ул. Набережная, 23). Гражданская панихида начнётся в 11:00.

Ранее сообщалось, что в ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Березников, рядовой Константин Лядов. Он участвовал в боевых действиях в качестве командира отделения КМБ мотострелкового батальона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.