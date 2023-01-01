Максим Артамонов На Украине погиб военнослужащий из Прикамья Константин Лядов Он был командиром мотострелкового батальона Поделиться Твитнуть

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Березников, рядовой Константин Лядов. Об этом сообщается на официальной странице Березниковского городского округа в соцсети ВКонтакте.

Константин участвовал в боевых действиях в качестве командира отделения КМБ мотострелкового батальона. Как и где он погиб, местные власти не уточнили.

Его похоронят сегодня, 29 сентября, после того, как состоится гражданская панихида в местном культурно-деловом центре.

Администрация Березников выразила глубокие соболезнования родным и близким Константина Лядова.

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