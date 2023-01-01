Алёна Бронникова Проект второго этапа строительства гостиницы на месте ДК «Телта» прошёл экспертизу Работы на объекте ведёт ООО «Аквавита» Поделиться Твитнуть

Проектная документация второго этапа строительства гостиничного комплекса на земельном участке по ул. Окулова, 14 получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Информация появилась на сайте ЕГРЗ.

Возведение гостиницы на месте снесённого ДК «Телта» получило статус приоритетного инвестпроекта. Работы первого этапа на данный момент уже ведутся компанией ООО «Аквавита», техническим заказчиком является ООО «УДС-М».

Проект второго этапа подготовлен пермским ООО «Атри» и ижевским ООО Проектное бюро «Чайка лаб». Заключение 2 октября вынесла компания ООО «Инжиниринг+».

ООО «Аквавита» является дочерней компанией ООО «УДС-Нефть» из Ижевска, входящая в структуру одного из ключевых застройщиков Удмуртии UDS group. «УДС-М» также входит в холдинг Алексея Чулкина.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что проект реконструкции бывшего здания ВКИУ под гостиницу по ул. Окулова, 4 получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Проектировщик должен внести корректировки в документацию, затем проект будет снова отправлен на экспертизу. Положительное заключение планируется получить до конца года. Работы ведёт компания ФРПК.

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