Проектом гостиницы на месте ДК «Телта» заинтересовалась компания из Ижевска

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Агентство инвестиционного развития Пермского края завершило приём заявок на конкурс по поиску инвестора для развития площадки под бывшим ДК «Телта» по адресу ул. Окулова, 14. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На конкурс поступила одна заявка от ООО «Аквавита» из Ижевска. Заявка допущена к участию в отборе инвестиционных проектов в соответствии с условиями инвестиционного предложения. В рамках проекта предполагается строительство гостиничного комплекса с номерным фондом в количестве 130 номеров, категории 4* под брендом международного оператора.

Дополнительные объекты инфраструктуры включают парковочное пространство на 90 машино-мест и конференц-залы общей площадью 530 кв. м. Дата ввода гостиничного комплекса в эксплуатацию — не позднее первого квартала 2023 г. Размер заявленных инвестиций оценивается в 1,5 млрд руб.

Инвестпроект ООО «Аквавита» по строительству гостиничного комплекса планируется вынести на обсуждения экспертной группы для присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект».

Напомним, в октябре подведены итоги конкурса на управление четырехзвёздочным гостиничным комплексом международного уровня, который будет создан в результате реконструкции здания на ул. Окулова, 4 в Перми.

ООО «Аквавита» является дочерней компанией ООО «Кунгурская нефтяная компания», которая, в свою очередь, учреждена ООО «УДС-Групп» бенефициара Алексея Чулкина, сообщают в пресс-службе. Компании, принадлежащие Чулкину, объединены под брендом UDS group.

Холдинг UDS group создан в 2006 году и на данный момент развивает 11 направлений деятельности в четырёх регионах России: девелопмент и строительство, добыча и трейдинг нефти, производство бетона и добыча нерудных материалов, управление жилым и нежилым фондом, водохозяйственное строительство, арендный и ресторанный бизнес.