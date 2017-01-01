Отель сети AZIMUT Hotels в бывшем ВКИУ откроется в 2021 году

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В конце 2021 года AZIMUT Hotels планирует открыть четырЁхзвЁздочный гостиничный комплекс на 200 номеров. В номерном фонде гостиницы в здании бывшего ВКИУ будут представлены все категории: «Стандарт», «Супериор», «Делюкс», «Люкс», «Президентский люкс», сообщает пресс-служба сети.

Пермское военное командно-инженерное училище, площадью 10,6 тыс. кв. м, было закрыто в 2003 году, в настоящее время проходит реконструкцию. Отель расположен в центральном районе города на берегу Камы, всего в 20 км от аэропорта и в 4 км от ж/д вокзала.

AZIMUT Hotels — международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день включает 39 отелей в 31 городе России, Германии, Австрии и Израиля. AZIMUT Hotels управляет гостиницами, находящимися в собственности, на основании договоров управления, франшизы и на правах долгосрочной аренды.

Напомним, что по итогам конкурса, проведенного Корпорацией развития Пермского края, здание ВКИУ в центре города перешло под управление компании AZIMUT Hotels. Согласно условиям договора, заключЁнного сроком на 20 лет, объект будет реконструирован и запущен в эксплуатацию в качестве бизнес-отеля.