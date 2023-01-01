Алёна Бронникова Проект реконструкции бывшего здания ВКИУ в Перми не прошёл экспертизу Документ отправлен на доработку Поделиться Твитнуть

Проектная документация на реконструкцию бывшего здания ВКИУ под гостиницу по ул. Окулова, 4 получила отрицательное заключение государственной экспертизы. Информация появилась на сайте Единого госреестра заключений (ЕГРЗ).

Подготовкой проектной документации занимались ООО «Монолит М» и ООО «ГВЭ». Застройщиком является ООО «СЗ «Окулова, 4», учредителями которого выступают «Корпорация Туризм.РФ» и «Фонд развития Пермского края» (ФРПК).

«По истечении регламентного срока государственной экспертизы проектной документации получено отрицательное заключение с перечнем замечаний для устранения. Проектировщик внесёт все необходимые корректировки для повторной подачи документации на экспертизу», - рассказали в ФРПК «Новому компаньону».

Как сообщили в компании, в планах завершить экспертизу до конца года. В данный момент на объекте завершается подготовительный этап к строительно-монтажным работам. Подрядчик обустроил строительную площадку, произвёл частичный демонтаж конструкций внутри здания и вывез строительный мусор.

Подготовка к основным строительным работам началась в конце июля. Управлять будущим гостиничным комплексом будет «Азимут Хотелс Компани», — подписано соглашение и заключён договор технического сопровождения проектирования объекта.





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