В Перми в бывшем здании ВКИУ начались работы по возведению гостиницы Ведётся подготовка к основной стройке Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

В Перми в бывшем здании ВКИУ, которое будет реконструировано в гостиницу, началась подготовка к основным строительным работам. Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края (ФРПК). Сейчас ведётся частичный демонтаж конструкций внутри здания, вывозится мусор, в течение двух недель установят строительные леса.

Проект реализует ООО «Окулова 4», учредителями которого выступают «Корпорация Туризм.РФ» и «Фонд развития Пермского края». В июле Туризм.РФ увеличил долю в уставном капитале общества с 23,72629 до 48,955875%, остальное принадлежит ФРПК. При этом уставный капитал компании увеличился на 229,156 млн руб. и теперь составляет 692,781 млн руб. «Это важный шаг, связанный с привлечением дополнительных федеральных инвестиций в регион», — отметил глава Фонда Алексей Бураков.

Работа ведётся в соответствии с планом-графиком проекта, утверждённым ФРПК и Туризм.РФ в рамках корпоративного договора сторон. Сейчас проект будущей гостиницы находится на Главгосэкспертизе, управлять комплексом будет «Азимут Хотелс Компани» — подписано соглашение и заключён договор технического сопровождения проектирования объекта.

фото: ФРПК

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