Для многодетных семей нашли ещё 16,6 га земли в границах Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Мотовилихинский» передал администрации Перми 16,6 га земли в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города (Голованово, Вышка II и Висим). Подписи под документом поставили председатель СПК Артём Белоконный и начальник департамента имущественных отношений Перми Александр Хаткевич. Земли передаются на безвозмездной основе, впоследствии они будут предоставлены многодетным семьям, проживающим в Перми. Об этом сообщили в минимущества региона.

Добавим, в начале прошлой недели были подписаны два соглашения с ООО «Уралкомплект» о передаче администрациям Перми и Пермского МО земельных участков в п. Красный Восход. Согласно документам, 34 га земли будут переданы многодетным семьям из Перми. Ещё 6 га получат врачи и учителя Пермского округа.





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