Многодетные семьи Перми получат 440 земельных участков рядом с Усть-Качкой Территория газифицирована и обеспечена электричеством Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Многодетные семьи Перми получат от городской администрации 440 земельных участков в посёлке Красный Восход около Усть-Качки. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

По словам градоначальника, общая площадь территории составляет 34 га . Участки примыкают к границам посёлка, к ним подведены электросети и газопровод.

Территорию в собственность Перми на безвозмездной основе передала строительная компания «Орсо групп».

Как уточнили в мэрии, в этом году многодетным семьям Перми уже предоставлено 84 земельных участка в городе, Пермском муниципальном округе и в Добрянском городском округе. Почти в два раза больше семей отказались от земли в пользу выплат по 250 тыс. руб. – таких 162.

По итогам года городские власти намерены оказать данную меру поддержки 320 семьям с тремя и более детьми.

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