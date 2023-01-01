В Перми запустили новый автобусный маршрут Он улучшит транспортную доступность микрорайона Налимиха Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми заработал новый автобусный маршрут № 66 «Микрорайон Налимиха — Улица Светлогорская». Как отметили в Гортрансе, он улучшит транспортную доступность микрорайона Налимиха. Маршрут будут обслуживать автобусы малого класса.

Отмечается, что посадка и высадка пассажиров будет осуществляться в любом разрешённом правилами дорожного движения месте.

В ведомстве подчеркнули, что на маршруте будут действовать транспортные карты, льготные и гражданские проездные.

О запуске маршрута до Налимихи в Кировском районе Перми власти объявили ещё летом, но точной даты тогда назвать не смогли.

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