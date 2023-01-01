Глава СКР затребовал доклад об обстоятельствах избиения девочки в Пермском крае Поделиться Твитнуть

скриншот видео в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости»

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах причинения побоев несовершеннолетней в Александровском округе Прикамья. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

О проведении регуправлением проверки стало известно накануне.

Ранее в Интернете появилось видео драки, которая будто бы случилась 18 сентября между двумя ученицами общеобразовательной школы п. Ивакинский Карьер 2009 г.р. Как писали в социальных сетях, причиной потасовки стала ревность одной из участниц к молодому человеку.

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