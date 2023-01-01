Следком устанавливает обстоятельства драки школьниц в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина территориальным следственным отделом началась доследственная проверка по факту причинения побоев несовершеннолетней в Александровском округе Пермского края. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В следкоме пояснили, что так они отреагировали на появившиеся в Интернете текстовые и видеосообщения об избиении школьницы её сверстницей.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ЧП. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — говорится в информации.

Ранее в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости» было опубликовано видео происшествия. На кадрах одна девочка наносит удары по голове и телу другой несовершеннолетней, та только защищается. Как писали в социальных сетях, подростки 2009 г.р. подрались из-за молодого человека.

Обе девочки будто бы учащиеся общеобразовательной школы п. Ивакинский Карьер, они поставлены на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних. ЧП произошло 18 сентября.

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