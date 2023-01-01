Следком устанавливает обстоятельства драки школьниц в Пермском крае
По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина территориальным следственным отделом началась доследственная проверка по факту причинения побоев несовершеннолетней в Александровском округе Пермского края. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В следкоме пояснили, что так они отреагировали на появившиеся в Интернете текстовые и видеосообщения об избиении школьницы её сверстницей.
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ЧП. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — говорится в информации.
Ранее в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости» было опубликовано видео происшествия. На кадрах одна девочка наносит удары по голове и телу другой несовершеннолетней, та только защищается. Как писали в социальных сетях, подростки 2009 г.р. подрались из-за молодого человека.
Обе девочки будто бы учащиеся общеобразовательной школы п. Ивакинский Карьер, они поставлены на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних. ЧП произошло 18 сентября.
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