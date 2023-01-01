Алёна Бронникова Церемония открытия «Шуховской башни» в Перми обошлась в 220 тысяч рублей Мероприятие состоялось 28 сентября Поделиться Твитнуть

Проведение церемонии открытия нового арт-объекта в Перми «Шуховская башня», которое состоялось 28 сентября, обошлось городским властям в 220 750 руб. Информация о заключённом контракте с подрядчиком появилась 27 сентября на сайте госзакупок.

Заказчиком услуги по проведению торжественной церемонии открытия «Шуховской башни» в рамках 300-летия Перми выступило МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий». Организатор закупки — МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми. Способ закупки - у единственного поставщика. Данные исполнителя не указаны.

Новый арт-объект появился на кольцевой развязке улиц Строителей, Красина и Куфонина. Оборудованная подсветкой 25-метровая башня — подарок Нижегородской области Перми в честь её 300-летия. В церемонии открытия участие приняли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, глава Нижегородской области Глеб Никитин и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, который в этот же день провёл в Перми заседание Совета ПФО.

Установленный в краевой столице арт-объект выполнен на подобие башни выдающегося инженера Владимира Шухова, которая находится вблизи Дзержинска в Нижегородской области. Конструкция состоит из одного элемента, схожего с металлическими радио- и телевышками.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.