В Перми открыли арт-объект в виде сияющей в цветах флага России 25-метровой башни
Это подарок от Нижегородской области к 300-летию города
В Перми на кольцевой развязке улиц Строителей, Красина и Куфонина открылся новый арт-объект — «Шуховская башня», подаренный Нижегородской областью Перми в честь её 300-летия. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства.
Башня возвышается над землёй на
Отмечается, что арт-объект сделан как подобие башни выдающегося инженера Владимира Шухова, которая находится вблизи Дзержинска в Нижегородской области. Конструкция состоит из одного элемента, схожего с металлическими радио- и телевышками.
Как пояснили Глеб Никитин, в конце XIX — начале XX веков индустриальная архитектура Владимира Шухова стала ярким явлением промышленной революции, охватившей страну. Символично, что теперь один из образцов творчества инженера будет объединять два промышленных региона — Пермский край и Нижегородскую область.
Шуховская башня — единственная в мире гиперболоидная
многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей
сетчатой оболочки. Расположена примерно в
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