В Перми открыли арт-объект в виде сияющей в цветах флага России 25-метровой башни Это подарок от Нижегородской области к 300-летию города Поделиться Твитнуть

В Перми на кольцевой развязке улиц Строителей, Красина и Куфонина открылся новый арт-объект — «Шуховская башня», подаренный Нижегородской областью Перми в честь её 300-летия. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства.

Башня возвышается над землёй на 25 м и вращается вокруг своей оси. Она оборудована подсветкой в цветах российского флага. В открытии вышки приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Нижегородской области Глеб Никитин и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Отмечается, что арт-объект сделан как подобие башни выдающегося инженера Владимира Шухова, которая находится вблизи Дзержинска в Нижегородской области. Конструкция состоит из одного элемента, схожего с металлическими радио- и телевышками.

Как пояснили Глеб Никитин, в конце XIX — начале XX веков индустриальная архитектура Владимира Шухова стала ярким явлением промышленной революции, охватившей страну. Символично, что теперь один из образцов творчества инженера будет объединять два промышленных региона — Пермский край и Нижегородскую область.

Шуховская башня — единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. Расположена примерно в 12 км от Дзержинска на левом берегу Оки, за посёлком Дачный. Сооружение, высота которого составляет 128 м , является одной из двух сохранившихся в России конструкций подобного рода, созданных инженером Владимиром Шуховым.

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