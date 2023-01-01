Современный межвузовский кампус Перми объединит подходы воспитательной работы и молодежной политики Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

В Перми 28 сентября полпред президента России в ПФО Игорь Комаров провёл заседание Совета округа. Главной темой совещания стала работа с молодёжью в современных условиях, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что в мероприятии приняли участие начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, председатель комитета Госдумы РФ по молодёжной политике Артём Метелев, а также главы регионов ПФО и руководители крупнейших общероссийских научных и общественных организаций.

Открывая заседание, полпред предложил открыто обсудить проблемы воспитания, обучения и занятости молодёжи, чтобы оценить эффективность действующих механизмов поддержки и определить первостепенные задачи. По мнению Игоря Комарова, особое внимание необходимо уделить защите молодёжи от негативного влияния со стороны недружественных стран, а также выработке современных эффективных форм взаимодействия с молодыми людьми.

С докладом на тему организации воспитательной работы с молодёжью выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона предложил рассмотреть возможность формирования единой целостной государственной программы на уровне Федерации. По мнению губернатора, это позволит всем субъектам двигаться в одном направлении, используя лучшие практики и опыт, обеспечить наиболее эффективные подходы в работе с молодёжью.

Дмитрия Махонина поддержал Александр Бугаев. Он согласился с необходимостью использования одинаковых подходов в воспитании подрастающего поколения. Первый замминистра просвещения РФ также отметил важность создания в стране общего образовательного пространства, которое бы объединяло все учебные заведения, начиная с детских садов и заканчивая вузами. Для этого важно совместить все направления воспитательной работы с актуальными практиками молодёжной активности.

В Пермском крае таким объединяющим центром станет межвузовский кампус мирового уровня, который появится в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Целевая модель кампуса предполагает непрерывные образовательные и карьерные траектории в цепочке «школа – вуз – предприятие». Серьёзное внимание уделяется внеучебной занятости молодых людей, их участию в работе добровольческих и волонтёрских организаций, общественных движений, штабы которых разместятся на территории межвузовского студгородка.

Сейчас региональной рабочей группой по реализации проекта кампуса разрабатываются современные межвузовские образовательные программы, усиленные производственной практикой на базе региональных предприятий. Это позволит Пермскому краю предложить молодым людям доступные карьерные сценарии, неотрывные от интересов страны и общества.

Подводя итоги заседания, Игорь Комаров подчеркнул, что основная задача Совета округа сейчас состоит в том, чтобы все озвученные на заседании решения воплотились в жизнь, были эффективными и сглаживали возможные проблемы в работе с молодёжью. Полпред добавил, что все предложения будут переданы в федеральные и региональные органы власти для реализации соответствующих мер.

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