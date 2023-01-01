Алёна Бронникова В Пермском крае задержали злоумышленника, устроившего пожар в четырёх домах Сумма нанесённого ущерба оценивается порядка 2 млн руб. Поделиться Твитнуть

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Полиция Пермского края задержала 30-летнего мужчину, который подозревается в четырёх поджогах жилых построек в п. Мулянка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России "Пермский" задержали 30-летнего жителя п. Мулянка по подозрению в умышленном повреждении четырёх строений. Предварительно установлено, что мужчина в ночное время проникал на территорию чужих земельных участков и с помощью принесённых с собой бензина и зажигалки поджигал постройки», — рассказали в правоохранительных органах.

Обвиняемого задержали, он сознался в совершённых поступках, но не смог объяснить причину. В результате поджогов пострадавших людей нет, сумма ущерба составила около 2 млн руб.

По всем эпизодам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сотрудники органов ведут следствие.

Ранее стало известно о том, что в п. Мулянка за один месяц произошло пять пожаров, три из которых были в двух домах, принадлежащих одной семье. Жители Мулянки обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на проблему. Глава СКР взял проверку на контроль и поручил руководителю пермского управления Денису Головкину доложить о результатах проведённых мероприятий.





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