Максим Артамонов Александр Бастрыкин взял на контроль пожары в посёлке Мулянка За месяц там произошло пять происшествий Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращениям жителей посёлка Мулянка Пермского краяю. За месяц там произошло пять пожаров. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Ранее в СМИ было опубликовано обращение жителей Мулянки к Александру Бастрыкину, в котором они сообщили, что за последний месяц на территории населённого пункта случилось пять пожаров. При этом три из них произошли в двух домах, принадлежащих одной семье. В связи с этим жители попросили главу ведомства обратить внимание на проблему.

Сейчас по факту происшествий в следкоме по региону проводится процессуальная проверка.

Руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину поручено доложить главе Следственного комитета РФ о результатах проверки.

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