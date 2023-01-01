Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на месяцы отопительного сезона Ниже нормы температура опустится только в декабре Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

Гидрометцентр России составил прогноз погоды на отопительный период 2023/24. Судя по информации синоптиков, в Пермском крае средняя температура воздуха может опуститься ниже климатической нормы только в декабре, и лишь в ряде территорий.

Так, средняя месячная температура воздуха по краю в октябре ожидается выше нормы, которая для Прикамья составляет +1…+5°.

В ноябре и январе отклонений не ожидается, температура будет в пределах нормы: −9…−4° и −16…−11° соответственно.

В декабре в южной части региона прогнозируется температура ниже климатической нормы, которая равна −14…−10°, на севере края в это время температурных аномалий не ожидается.

В феврале, при обычной температуре −15…−11° в северной части региона, на юге может быть теплее нормы.

В марте на всей территории края ожидается температура выше климатической нормы (норма −7…−4°).

Ранее метеоролог, телеведущий и ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз погоды на предстоящую зиму 2023/24. По его мнению, зима нынче будет «бракованной» и короче, чем обычно.

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