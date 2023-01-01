Грядущая зима может быть аномально тёплой Прогнозируется большое количество осадков Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Метеоролог, телеведущий и ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз погоды на предстоящую зиму 2023/24. По его мнению, зима нынче будет «бракованной» и короче, чем обычно.

В частности, декабрь ожидается теплее нормы на один-два градуса, январь — на три-четыре градуса, а февраль — на четыре-пять градусов. Периоды похолодания будут короткими, а оттепели затяжными, из-за чего ожидаются частые ледяные дожди и гололёд. Снег весной растает быстрее и раньше обычного.

Доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов заявил «Новому компаньону», что к мнению Евгения Тишковца стоит прислушаться. Хоть он и не является специалистом по долгосрочным прогнозам, но именно он успешно спрогнозировал рекордно тёплую зиму 2019/20 ещё в сентябре.

С другой стороны, Андрей Шихов добавил, что сделанный Тишковцом прогноз в большей степени относится к западной части России, и на Урале синоптическая ситуация может складываться по-другому.

«Для нас пока определённого ничего сказать нельзя, поскольку явление Эль-Ниньо, на которое он (Евгений Тишковец — ред.) ссылается, не имеет однозначной связи с температурой воздуха в зимний период у нас. В годы с Эль-Ниньо были как холодные зимы (1997-1998), так и очень тёплые (2015-2016). Но вот циклоническая деятельность в годы с Эль-Ниньо обычно более активная, так что количество осадков обычно больше нормы», — отметил пермский специалист.

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