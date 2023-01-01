Максим Артамонов В Прикамье арестовали танцевавшую на памятнике героям Великой Отечественной войны женщину Ей оказалась 27-летняя жительница Кудымкара Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полиция задержала женщину, которая танцевала на памятнике героям Великой Отечественной войны в Карагае. Об этом сообщает telegram-канал «Пермь с огоньком».

Как выяснилось, это была 27-летняя жительница Кудымкара. Во время «танца» на памятнике она была пьяна.

Полицейские составили в отношении женщины протокол об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства.

Суд вынес наказание в виде административного ареста.

Согласно ст. 20.1. КоАП РФ (Мелкое хулиганство), за это правонарушение предусмотрены различные суммы штрафов или арест до 15 суток.

Напомним, видеоролик с пляшущей на военном мемориале женщиной появился в соцсетях 26 сентября. На кадрах видно, как она ходит по памятнику под громкую музыку и танцует.

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