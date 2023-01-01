Максим Артамонов В Прикамье женщина устроила танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны Сейчас её ищут полицейские Поделиться Твитнуть

Скриншот из видео ТГ-канала "Пермь с огоньком"

Полиция устанавливает личность женщины, которая танцевала на памятнике героям Великой Отечественной войны в Карагае. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что в отдел полиции по этому факту пока не поступало сообщений и обращений.

Сейчас по информации, которая размещена в сети, проводится проверка.

Видеоролик с танцующей на памятнике ветеранам Великой Отечественной войны особы появился в telegram-канале «Пермь с огоньком» накануне. На нём женщина ходила по памятнику и танцевала под громкую музыку.

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