Максим Артамонов В Пермской городской думе раскритиковали эксперимент с мобильными агентами Бюджет города получил 2 млн рублей вместо запланированных 4-х Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

На пленарке Пермской городской думы, которая состоялась сегодня, депутаты подвели итоги эксперимента с мобильными агентами. Этот механизм вводился на нескольких маршрутах общественного транспорта, чтобы снизить количество безбилетников. По сути, агенты выполняли функцию кондукторов, которых администрация убрала со многих маршрутов. Однако эксперимент полностью провалился.

Заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов, входивший в состав рабочей группы, которая курировала этот вопрос, рассказал, что «сразу со старта эксперимента он немножко не так поехал, как хотелось».

«Мы планировали запустить его с 1 апреля, но фактически мобильные агенты вышли на маршруты 25 мая. Из 16 [запланированных] агентов на линию ежедневно выходило, как правило, не более 10 человек, и каждый из них в среднем реализовывал порядка 120 билетов при плановом показателе, который был в три раза больше. В итоге за время эксперимента мобильные агенты реализовали чуть более 100 тыс. билетов, то есть практически в 10 раз меньше, чем был план (1 млн билетов — Прим. ред). Доходы города, за вычетом услуг мобильных агентов, составили около 2 млн руб.», — пояснил Спиридонов.

Однако самое важное, по словам депутата, заключалось в том, что доля безбилетных пассажиров сократилась менее чем на 0,1%, притом что на смежных маршрутах наблюдалось увеличение безбилетников на 0,7%.

«Таким образом, полученные цифры в статпогрешности близки к исчезающим, и цель внедрения данного механизма оплаты проезда не была достигнута. В итоге сам подрядчик тоже понял, что тема «не взлетела», и инициировал расторжение муниципального контракта. В связи с этим 14 сентября было решено прекратить эксперимент», — отметил парламентарий.

Он предложил администрации «детально проанализировать» этот вопрос, чтобы на следующую думу «с подобными инициативами выходить в более проработанном и взвешенном формате».

Его спич поддержал и спикер гордумы Дмитрий Малютин, который напомнил, с каким энтузиазмом этот проект администрация города презентовала депутатскому корпусу, «сколько было споров и сомнений».

«Проект не показал результат. Все скептики из числа депутатов оказались правы. Давайте будем более прагматично подходить к инициативам, которые мы генерируем. Надо разобраться: либо мы не доработали, либо та цель, которую ставили, была недостижима. Что это за экспериментирование, которое не приносит никакого результата?» — посетовал Малютин.

С его доводами согласился депутат Владимир Молоковских. Он также напомнил о рисках при введении эксперимента и о том, что изначально были прогнозы о перетоке клиентов «от обычных средств оплаты к мобильным кондукторам".

«Мы должны были получить 4 млн руб., а получили 2 млн. Через посредников 2 миллиона «туда» осело. Поэтому хотелось бы, чтобы от мнения не специалистов, но тем не менее людей, выражающих это мнение, не отмахивались», — заявил депутат.

Напомним, на прошлой неделе депутаты гордумы на заседании комитета по городскому хозяйству решили снять с контроля вопрос по эксперименту с мобильными агентами в общественном транспорте. Председатель комитета Максим Спиридонов предложил или сохранить действующую рабочую группу, которая контролировала бы работу специалистов по сбору оплаты проезда в автобусах и трамваях, или создать новую площадку для обсуждения развития общественного транспорта.

Было решено, что мэрия создаст новую рабочую группу для решения остальных вопросов по общественному транспорту.

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