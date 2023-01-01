Алёна Бронникова Депутаты Перми сняли с контроля вопрос по эксперименту с мобильными агентами Мэрия создаст новую рабочую группу для решения остальных вопросов по общественному транспорту Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы приняли решение снять с контроля вопрос по эксперименту с мобильными агентами в общественном транспорте. Документ рассмотрели на заседании комитета по городскому хозяйству 20 сентября.

Во время обсуждения вопроса председатель комитета Максим Спиридонов отметил, что тема объёмная, и у него было предложение к администрации по поводу рабочей группы, которая могла бы заниматься этим. Он считает, что необходимо сохранить действующую рабочую группу, которая контролировала работу специалистов по сбору оплаты проезда в автобусах и трамваях, или создать новую площадку для обсуждения развития общественного транспорта.

Депутат гордумы Владимир Молоковских обратил внимание на то, что мэрия разработала проект закона о создании новой рабочей группы, которая будет курировать муниципальные маршруты регулярных перевозок города Перми. Однако, согласно постановлению, в её состав не войдут депутаты.

«Те органы, которые уже созданы, в основном направлены на обсуждение взаимоотношений администрации и перевозчиков и по оргвопросам, связанным с организацией оплаты проезда. Та рабочая группа, которая сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, направлена на рассмотрение рабочих вопросов, связанных с изменением трассировки маршрутов, расписанием движения и приоритизации устройства остановочных пунктов», — ответил глава дептранса Перми Анатолий Путин.

Он объяснил, что в состав группы входят представители городской администрации, экспертных и общественных организаций, но при рассмотрении вопросов по определённым маршрутам или микрорайонам, на заседания группы будут приглашаться в том числе и депутаты соответствующих округов. Кроме того, к обсуждению будут привлекаться ТОСы и перевозчики, о чьих маршрутах будет идти речь. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу до 24 сентября.

Все депутаты поддержали мнение, что в состав новой рабочей группы необходимо включить депутатов для понимания полной картины ситуации. В заключение Анатолий Путин сообщил, что этот вопрос будет учтён.

Напомним, в начале года городские власти решили привлечь отдельных специалистов для сбора оплаты проезда в общественном транспорте, чтобы снизить процент неоплаченных поездок. Для этого они сформировали рабочую группу, которая курировала вопрос.

Подводя итоги работы мобильных агентов в сентябре, сотрудники департамента транспорта Перми сообщили о расторжении контракта с подрядчиком, так как планы по снижению количества безбилетников не достигнуты. Эксперимент, связанный с мобильными агентами, было решено прекратить.





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