Максим Артамонов В Перми депутаты гордумы направили свои предложения по работе мобильных кондукторов В эксперименте по внедрению агентов на транспорте будут участвовать 9 автобусных и 9 трамвайных маршрутов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми состоялось первое заседание рабочей группы, которая курирует внедрение «мобильных кондукторов» (агентов) в общественном транспорте в тестовом режиме. Депутаты гордумы высказали свои предложения по техническому заданию для эксперимента. В нём планируется участие 9 трамвайных и 9 автобусных муниципальных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

Предложения депутатов к техзаданию и другим аспектам эксперимента отправят в департамент транспорта. Чиновники департамента должны будут также подготовить информацию по различным вариантам реализации билетов, которые изучались разработчиками, особенностям законодательного регулирования контроля в сфере транспортного обслуживания.

После одобрения техзадания в марте планируется провести конкурсные процедуры, а с 1 апреля запустить эксперимент по внедрению мобильных агентов. В августе будут подведены его итоги, а в сентябре депутаты примут решение по результатам реализации проекта.

Напомним, городские власти планируют привлечь отдельных специалистов для сбора оплаты проезда в общественном транспорте, чтобы снизить процент неоплаченных поездок. Новая система перед запуском будет протестирована на нескольких маршрутах. Городские власти решили сформировать рабочую группу, которая будет курировать этот вопрос. Создание рабочей группы было одобрено на пленарке гордумы в конце января.

Агенты будут работать по договору с МКУ «Гортранс» с 1 апреля по 30 сентября. В течение дня они будут переходить из одного автобуса или трамвая в другой. Результаты эксперимента планируется представить в Пермскую городскую думу до 21 августа.

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