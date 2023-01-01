Власти Перми отказались от мобильных агентов в общественном транспорте И сосредоточатся на повышении эффективности работы контролёров Поделиться Твитнуть

Сотрудники департамента транспорта администрации Перми представили депутатам Пермской городской умы итоги работы мобильных агентов в общественном транспорте. Оценивались результаты за период с 25 мая по 11 сентября.

Как сообщили чиновники, почти за четыре месяца агенты реализовали 101 тыс. билетов. Ещё 40 тыс. оплат было проведено по транспортным и льготным картам. Таким образом, в доход бюджета города, за вычетом оплаты услуг агентов, должно было поступить более 2 млн руб.

Тем не менее, с этой недели подрядная организация остановила работу в связи с тем, что порядка 30% транзакций пришлось на пользователей проездных, которые по тем или иным причинам их «не провалидировали», что привело к снижению суммы оплаты работы агентов. В итоге власти приняли решение приостановить работу мобильных агентов.

— На данный момент мы планируем сосредоточиться на повышении эффективности работы контролёров и продолжить планомерную работу по повышению платёжной дисциплины пассажиров, ведь именно от этого зависит развитие транспортной отрасли, — отметил начальник дептранса Анатолий Путин.

Напомним, в мае на ряде маршрутов общественного транспорта заработали мобильные агенты, которые сочетали в себе функции контролёров и кондукторов, проверяя билеты у пассажиров и помогая оплачивать проезд тем, кто по тем или иным причинам этого не сделал. Мобильные агенты обслуживали те маршруты, где фиксировалось наибольшее количество безбилетников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.