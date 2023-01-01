Максим Артамонов

Выросло количество военнослужащих из Прикамья, которые пропали без вести

Сейчас в украинском плену находятся 11 человек

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Военнослужащие плен сво спецоперация

Фото: Игорь Сапко

Количество пленных жителей Прикамья и пропавших без вести в зоне проведения российской спецоперации на территории Украины за сентябрь значительно выросло. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко. 

На сегодняшний день в украинском плену находятся 11 человек.  Ещё 53 жителя Пермского края числятся пропавшими без вести, хотя в середине сентября сообщалось о 39.

Как уточнил уполномоченный по правам человека в Пермском крае, чтобы освободить пермяков из плена, аппарат краевого омбудсмена сотрудничает с контактной группой, созданной при федеральном Уполномоченном по правам человека, Минобороны и международным комитетом Красного Креста. 

Игорь Сапко надеется, что в скором времени произойдёт обмен пленными. 

Напомним, ранее Сапок сообщил, что экс-глава Чайковского Алексей Третьяков попал в украинский плен. К омбудсмену обратилась супруга Третьякова. Сапко уже  направил запрос в адрес федерального Уполномоченного Татьяны Москальковой, при которой работает специальная контактная группа, непосредственно занимающаяся вопросами обмена военнослужащих. В запросе говорится, что Алексей Третьяков подписал контракт с Минобороны на прохождение службы 7 сентября 2023 года.


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