Максим Артамонов Выросло количество военнослужащих из Прикамья, которые пропали без вести Сейчас в украинском плену находятся 11 человек Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

Количество пленных жителей Прикамья и пропавших без вести в зоне проведения российской спецоперации на территории Украины за сентябрь значительно выросло. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко.

На сегодняшний день в украинском плену находятся 11 человек. Ещё 53 жителя Пермского края числятся пропавшими без вести, хотя в середине сентября сообщалось о 39.

Как уточнил уполномоченный по правам человека в Пермском крае, чтобы освободить пермяков из плена, аппарат краевого омбудсмена сотрудничает с контактной группой, созданной при федеральном Уполномоченном по правам человека, Минобороны и международным комитетом Красного Креста.

Игорь Сапко надеется, что в скором времени произойдёт обмен пленными.

Напомним, ранее Сапок сообщил, что экс-глава Чайковского Алексей Третьяков попал в украинский плен. К омбудсмену обратилась супруга Третьякова. Сапко уже направил запрос в адрес федерального Уполномоченного Татьяны Москальковой, при которой работает специальная контактная группа, непосредственно занимающаяся вопросами обмена военнослужащих. В запросе говорится, что Алексей Третьяков подписал контракт с Минобороны на прохождение службы 7 сентября 2023 года.





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