Елена Синица
Бойца СВО из Перми на передовой наградили орденом Святого Георгия
Награду с подписью президента РФ Владимира Путина боец получил из рук своего командира
Житель Перми Иван Лебедев был награжден орденом Святого Георгия за свои подвиги на передовой. Об этом сообщили в telegram-канале «Прикамские витязи».
«С передовой спецоперации пришла хорошая новость — наш земляк, ветеран-пограничник Иван Лебедев из Перми награжден орденом Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Награду с подписью президента РФ Владимира Путина боец получил из рук своего командира», — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что губернатор Прикамья вручил Орден мужества танкисту батальона «Молот» Ивану Малышеву. Пермяк был удостоен награды указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
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