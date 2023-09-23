Елена Синица Бойца СВО из Перми на передовой наградили орденом Святого Георгия Награду с подписью президента РФ Владимира Путина боец получил из рук своего командира Поделиться Твитнуть

Житель Перми Иван Лебедев был награжден орденом Святого Георгия за свои подвиги на передовой. Об этом сообщили в telegram-канале «Прикамские витязи».

«С передовой спецоперации пришла хорошая новость — наш земляк, ветеран-пограничник Иван Лебедев из Перми награжден орденом Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Награду с подписью президента РФ Владимира Путина боец получил из рук своего командира», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что губернатор Прикамья вручил Орден мужества танкисту батальона «Молот» Ивану Малышеву. Пермяк был удостоен награды указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.









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