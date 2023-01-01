Танкисту батальона «Молот» Ивану Малышеву вручён Орден мужества Пермяк отличился в боях за город Угледар Поделиться Твитнуть

Иван Малышев

permkrai.ru

Губернатор Прикамья вручил Орден мужества танкисту батальона «Молот» Ивану Малышеву. Пермяк был удостоен награды указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Иван Малышев был призван в армию после окончания школы в мае 2000 года. Ещё во время срочной службы он принял участие в контртеррористической операции на Кавказе. Затем в июле 2022 года одним из первых пришёл в районный военкомат Перми и подписал контракт. Его назначили командиром танка сформированного танкового батальона «Молот», который был направлен в зону СВО.

Зимой 2023 года экипаж танка под командованием Малышева отличился в боях за город Угледар. Ивана наградили медалью «За боевые отличия». Сейчас мужчина проходит реабилитацию в госпитале — осенью этого года он получил ранение в ДНР.

«В планах у пермяка после реабилитации — успешное прохождение военно-врачебной комиссии и возвращение в зону специальной военной операции, обратно к сослуживцам», — добавили в правительстве.

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