Максим Артамонов В Кизеле переизбран спикер местной думы Представительный орган вновь возглавил Ренат Гилязетдинов Поделиться Твитнуть

На заседании думы Кизеловского городского округа 22 сентября депутаты избрали председателем директора Кизеловского политехнического техникума Рената Гилязетдинова. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Избранного спикера также делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

На этой неделе с кандидатурами председателей определились также депутаты окружных парламентов Краснокамска, Оханска и Чайковского.

Напомним, в сентябре 2018 года Ренат Гилязетдинов был избран спикером Кизеловской думы. Он победил подавляющим большинством голосов: из 14 присутствовавших на заседании депутатов его поддержали не менее 12 народных избранников.

Гилязетдинов выдвигался от «Единой России». На тот момент он был начальником хозотдела хозчасти №2 кизеловской Городской клинической больницы №4 и работал депутатом на не освобождённой основе. Ранее он был народным избранником Земского собрания Кизеловского муниципального района.

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